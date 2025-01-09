(Пенькова) Мария Федоровна
женский, родилась 26.01.1842 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
ОтецПеньков Федор ТимофеевичОколо 1807 г.р.
МатьПенькова Агафия ДмитриевнаОколо 1812 г.р.
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Место
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Рождение
26.01.1842 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
27.01.1842 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858