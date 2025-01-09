(Пенькова) Мария Федоровна 26.01.1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Пенькова) Мария Федоровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 26.01.1842 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Отец
Пеньков Федор ТимофеевичОколо 1807 г.р.
Мать
Пенькова Агафия ДмитриевнаОколо 1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1842 ст.

Отец: Пеньков Федор Тимофеевич

Мать: Пенькова Агафия Дмитриевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
27.01.1842 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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