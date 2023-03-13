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Поповъ Алексей Васильевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1899

Жена: Попова Акулина

Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Попова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1905

Сын: Поповъ Викторъ

Мать ребёнка: Попова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1910

Сын: Поповъ Василий

Мать ребёнка: Попова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1916

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Попова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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