Поповъ Алексей Васильевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1899
Жена: Попова Акулина
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Попова Акулина
Рождение ребёнка
20.11.1905
Сын: Поповъ Викторъ
Мать ребёнка: Попова Акулина
Рождение ребёнка
07.01.1910
Сын: Поповъ Василий
Мать ребёнка: Попова Акулина
Рождение ребёнка
18.09.1916
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Попова Акулина