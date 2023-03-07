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Попова (Кувшинова) Акулина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.06.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1883

Отец: Кувшиновъ Григорій

Мать: Кувшинова Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1899

Муж: Поповъ Алексей Васильевъ

Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Поповъ Алексей Васильевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1905

Сын: Поповъ Викторъ

Отец ребёнка: Поповъ Алексей Васильевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1910

Сын: Поповъ Василий

Отец ребёнка: Поповъ Алексей Васильевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1916

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Поповъ Алексей Васильевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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