Попова (Кувшинова) Акулина
Место рождения
Дата рождения11.06.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1883
Отец: Кувшиновъ Григорій
Мать: Кувшинова Ксенія
Бракосочетание
22.01.1899
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Поповъ Алексей Васильевъ
Рождение ребёнка
20.11.1905
Сын: Поповъ Викторъ
Отец ребёнка: Поповъ Алексей Васильевъ
Рождение ребёнка
07.01.1910
Сын: Поповъ Василий
Отец ребёнка: Поповъ Алексей Васильевъ
Рождение ребёнка
18.09.1916
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Поповъ Алексей Васильевъ