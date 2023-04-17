Захар Кирьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирьян Емельянович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Захаровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Акилина Захаровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Кузьма Захарович
Поручитель
1861
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/75
Смерть
Неизвестно