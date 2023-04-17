Захар Кирьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар Кирьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирьян Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Акилина Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Кузьма Захарович

Мать ребёнка: не указана

Поручитель
1861
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/75
Смерть
Неизвестно
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