Ошуркова Надежда Яковлевна
женский, родилась С 1804 по 1807
умерла Неизвестно
Супруги
Ошурков Ермолай МаксимовичВычислено 1798 г.р.
Дети
Ошурков Яков ЕрмолаевичОколо 1824 г.р.
Ошуркова Евдокия-1 ЕрмолаевнаОколо 1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1804 по 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Ошурков Ермолай Максимович
Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Ошуркова Евдокия-1 Ермолаевна
Отец ребёнка: Ошурков Ермолай Максимович
Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно