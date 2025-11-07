Ошуркова Надежда Яковлевна С 1804 по 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Ошуркова Надежда Яковлевна

Автор
КТ
Трясцына К.

женский, родилась С 1804 по 1807

умерла Неизвестно

Супруги
Ошурков Ермолай МаксимовичВычислено 1798 г.р.
Дети
Ошурков Яков ЕрмолаевичОколо 1824 г.р.
Ошуркова Евдокия-1 ЕрмолаевнаОколо 1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1804 по 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошурков Ермолай Максимович

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Ошурков Яков Ермолаевич

Отец ребёнка: Ошурков Ермолай Максимович

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Ошуркова Евдокия-1 Ермолаевна

Отец ребёнка: Ошурков Ермолай Максимович

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

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