Янькова (Янькова) Прасковья Ивановна 18.10.1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Янькова (Янькова) Прасковья Ивановна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 18.10.1846 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла До 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Яньков Иван Николаевич20.03.1825 ст. г.р.
Мать
Янькова (Белолипецкая) Варвара ВасильевнаОколо 1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1846 ст.

Отец: Яньков Иван Николаевич

Мать: Янькова (Белолипецкая) Варвара Васильевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
20.10.1846 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
До 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.