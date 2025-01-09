Янькова (Янькова) Прасковья Ивановна
женский, родилась 18.10.1846 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла До 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецЯньков Иван Николаевич20.03.1825 ст. г.р.
МатьЯнькова (Белолипецкая) Варвара ВасильевнаОколо 1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1846 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.10.1846 ст.
Смерть
До 1858