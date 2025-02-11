Пивцаева Марфа Петрова 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Пивцаева Марфа Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1850, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
(Пелагея Фёдорова) Пелагея Семенова / Пелагея Фёдорова1814 г.р.
Отец
Пётр Семёнов1816 г.р.
Супруги
Пивцаев Фотий Ильич1853 г.р.
Дети
(Пивцаева) Агапия Фотиева06.02.1873 г.р.
(Пивцаева) Евдокия Фотиева09.02.1874 г.р.
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Место
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Рождение
1850

Отец: Пётр Семёнов

Мать: (Пелагея Фёдорова) Пелагея Семенова / Пелагея Фёдорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

130

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

109

Бракосочетание
27.10.1871

Муж: Пивцаев Фотий Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Поручители от жениха, дер.Собакино Дмитрий Афанасьевич и Павел Герасимович Пивцаевы, от невесты Гавриил Николаевич Офтаев и Яков Степанов Тюртиков

Рождение ребёнка
06.02.1873

Дочь: (Пивцаева) Агапия Фотиева

Отец ребёнка: Пивцаев Фотий Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
09.02.1874

Дочь: (Пивцаева) Евдокия Фотиева

Отец ребёнка: Пивцаев Фотий Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
16.06.1876

Дочь: (Пивцаева) Агриппина Фотиева

Отец ребёнка: Пивцаев Фотий Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
01.07.1878

Дочь: Мочалкин (Пивцаева) Евфимия Фотиевна

Отец ребёнка: Пивцаев Фотий Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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