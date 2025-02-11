Пивцаева Марфа Петрова
женский, родилась 1850, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецПётр Семёнов1816 г.р.
Супруги
Пивцаев Фотий Ильич1853 г.р.
Дети
(Пивцаева) Агапия Фотиева06.02.1873 г.р.
(Пивцаева) Евдокия Фотиева09.02.1874 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
27.10.1871
Муж: Пивцаев Фотий Ильич
Рождение ребёнка
06.02.1873
Дочь: (Пивцаева) Агапия Фотиева
Отец ребёнка: Пивцаев Фотий Ильич
Рождение ребёнка
09.02.1874
Дочь: (Пивцаева) Евдокия Фотиева
Отец ребёнка: Пивцаев Фотий Ильич
Рождение ребёнка
16.06.1876
Дочь: (Пивцаева) Агриппина Фотиева
Отец ребёнка: Пивцаев Фотий Ильич
Рождение ребёнка
01.07.1878
Дочь: Мочалкин (Пивцаева) Евфимия Фотиевна
Отец ребёнка: Пивцаев Фотий Ильич
Смерть
Неизвестно