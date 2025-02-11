Пётр Семёнов
мужской, родился 1816, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЕделькин Семен Акимов1796 г.р.
МатьПрасковья Алексеева1797 г.р.
Супруги
Дети
Пётр Петров1841 г.р.
Максим Петров1843 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Еделькин Семен Акимов
Мать: Прасковья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Пётр Петров
Мать ребёнка: (Пелагея Фёдорова) Пелагея Семенова / Пелагея Фёдорова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Максим Петров
Мать ребёнка: (Пелагея Фёдорова) Пелагея Семенова / Пелагея Фёдорова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пивцаева Марфа Петрова
Мать ребёнка: (Пелагея Фёдорова) Пелагея Семенова / Пелагея Фёдорова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно