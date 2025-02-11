Пётр Семёнов 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1816, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Еделькин Семен Акимов1796 г.р.
Мать
Прасковья Алексеева1797 г.р.
Супруги
(Пелагея Фёдорова) Пелагея Семенова / Пелагея Фёдорова1814 г.р.
Дети
Пётр Петров1841 г.р.
Максим Петров1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Еделькин Семен Акимов

Мать: Прасковья Алексеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Пелагея Фёдорова) Пелагея Семенова / Пелагея Фёдорова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Пётр Петров

Мать ребёнка: (Пелагея Фёдорова) Пелагея Семенова / Пелагея Фёдорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Максим Петров

Мать ребёнка: (Пелагея Фёдорова) Пелагея Семенова / Пелагея Фёдорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

130

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пивцаева Марфа Петрова

Мать ребёнка: (Пелагея Фёдорова) Пелагея Семенова / Пелагея Фёдорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

109

Смерть
Неизвестно

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