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Михаил Ильин

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

29.09.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1883

Жена: Соломония Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1885

Сын: Илья Михайлов

Мать ребёнка: Соломония Павлова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1888

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Соломония Павлова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1890

Сын: Владимир Михайлов

Мать ребёнка: Соломония Павлова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.09.1891
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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