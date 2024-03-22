Михаил Ильин
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти29.09.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
23.01.1883
Жена: Соломония Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1885
Сын: Илья Михайлов
Мать ребёнка: Соломония Павлова
Рождение ребёнка
20.02.1888
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Соломония Павлова
Рождение ребёнка
12.07.1890
Сын: Владимир Михайлов
Мать ребёнка: Соломония Павлова
Смерть
29.09.1891