Турыгина (Черепанова) Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1989
Отец: Черепанов Сергей Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турыгина НЕПОМНЮ Сергеевна
Отец ребёнка: Турыгин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турыгина Вероника Александровна
Отец ребёнка: Турыгин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турыгина Ярослава Александровна
Отец ребёнка: Турыгин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Турыгин Александр