Турыгина (Черепанова) Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина (Черепанова) Ксения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1989

Отец: Черепанов Сергей Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турыгина НЕПОМНЮ Сергеевна

Отец ребёнка: Турыгин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турыгина Вероника Александровна

Отец ребёнка: Турыгин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турыгина Ярослава Александровна

Отец ребёнка: Турыгин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Александр

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