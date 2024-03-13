Турыгин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турыгина НЕПОМНЮ Сергеевна

Мать ребёнка: Турыгина (Черепанова) Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турыгина Вероника Александровна

Мать ребёнка: Турыгина (Черепанова) Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турыгина Ярослава Александровна

Мать ребёнка: Турыгина (Черепанова) Ксения Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина (Черепанова) Ксения Сергеевна

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