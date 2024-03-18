Заречнева Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1975
Отец: Заречнев Виктор Иванович
Мать: Шустова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1995
Сын: Заречнев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.04.1999
Дочь: Шмакова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Шмаков Сергей Викторович
Рождение ребёнка
17.03.2012
Дочь: Шмаковка Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Шмаков Сергей Викторович