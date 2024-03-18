Заречнева Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заречнева Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1975

Отец: Заречнев Виктор Иванович

Мать: Шустова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Сергей Викторович

Рождение ребёнка
08.07.1995

Сын: Заречнев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.04.1999

Дочь: Шмакова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Шмаков Сергей Викторович

Рождение ребёнка
17.03.2012

Дочь: Шмаковка Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Шмаков Сергей Викторович

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