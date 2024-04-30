Шустова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шустов Иван Дмитриевич

Мать: Заречнева Екатерина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заречнев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заречнева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Заречнев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заречнев Евгений Викторович

Отец ребёнка: Заречнев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заречнев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Заречнев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1975

Дочь: Заречнева Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Заречнев Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно

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