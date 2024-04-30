Шустова Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заречнева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Заречнев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заречнев Евгений Викторович
Отец ребёнка: Заречнев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заречнев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Заречнев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1975
Дочь: Заречнева Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Заречнев Виктор Иванович
Смерть
Неизвестно