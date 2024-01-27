Толмасова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмасова Евдокия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Толмасов Tolmasoff Егор Афанасьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Афанасий Федорович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1851

Сын: Толмасов Tolmasoff Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Афанасий Федорович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854

Сын: Толмасов Tolmasoff Кондратий Афанасьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Афанасий Федорович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1856

Сын: Толмасов Tolmasoff Герасим Афанасьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Афанасий Федорович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно
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