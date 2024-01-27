Толмасова Евдокия
Место рожденияРоссия
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Толмасов Tolmasoff Егор Афанасьевич
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Афанасий Федорович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1851
Сын: Толмасов Tolmasoff Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Афанасий Федорович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1856
Сын: Толмасов Tolmasoff Герасим Афанасьевич
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Афанасий Федорович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно