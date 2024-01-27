Толмасов Tolmasoff Афанасий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмасов Tolmasoff Афанасий Федорович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1831

Дата смерти

Около 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Толмасов Tolmasoff Федор Герасимович

Мать: Толмасова 1-Я Жена

Россия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Толмасов Tolmasoff Егор Афанасьевич

Мать ребёнка: Толмасова Евдокия

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1851

Сын: Толмасов Tolmasoff Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Толмасова Евдокия

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854

Сын: Толмасов Tolmasoff Кондратий Афанасьевич

Мать ребёнка: Толмасова Евдокия

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1856

Сын: Толмасов Tolmasoff Герасим Афанасьевич

Мать ребёнка: Толмасова Евдокия

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Около 1859
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
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