Толмасов Tolmasoff Афанасий Федорович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1831
Дата смертиОколо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Россия
Рождение ребёнка
1850
Сын: Толмасов Tolmasoff Егор Афанасьевич
Мать ребёнка: Толмасова Евдокия
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1851
Сын: Толмасов Tolmasoff Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Толмасова Евдокия
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854
Сын: Толмасов Tolmasoff Кондратий Афанасьевич
Мать ребёнка: Толмасова Евдокия
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1856
Сын: Толмасов Tolmasoff Герасим Афанасьевич
Мать ребёнка: Толмасова Евдокия
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Около 1859
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка