Бахрушина Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахрушина Пелагея Яковлевна

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахрушин Яков Фёдорович мл.

Отец ребёнка: Бахрушин Фёдор Борисович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Бахрушин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Бахрушин Фёдор Борисович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Бахрушин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Бахрушин Фёдор Борисович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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