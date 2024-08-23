Бахрушина Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахрушин Яков Фёдорович мл.
Отец ребёнка: Бахрушин Фёдор Борисович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Бахрушин Фёдор Борисович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бахрушин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Бахрушин Фёдор Борисович
Смерть
Неизвестно