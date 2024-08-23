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Бахрушин Фёдор Борисович

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Выходец из касимовских татар, поселившийся в Зарайске в XVII веке.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахрушин Яков Фёдорович мл.

Мать ребёнка: Бахрушина Пелагея Яковлевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахрушина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Бахрушин Аника Фёдорович

Мать ребёнка: Бахрушина Наталья Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бахрушин Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Бахрушина Наталья Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бахрушин Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Бахрушина Наталья Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Бахрушина) Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Бахрушина Наталья Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Бахрушина) Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Бахрушина Наталья Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Бахрушин Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Бахрушина Наталья Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Бахрушин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Бахрушина Пелагея Яковлевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Бахрушин Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Бахрушина Пелагея Яковлевна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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