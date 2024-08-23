Бахрушин Фёдор Борисович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Выходец из касимовских татар, поселившийся в Зарайске в XVII веке.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахрушин Яков Фёдорович мл.
Мать ребёнка: Бахрушина Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Бахрушина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Бахрушина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Бахрушина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Бахрушина) Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Бахрушина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Бахрушина) Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Бахрушина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Бахрушин Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Бахрушина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Бахрушина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бахрушин Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Бахрушина Пелагея Яковлевна
Смерть
Неизвестно