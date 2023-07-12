Евдокия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Приятелев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Приятелев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Шамбарова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Приятелев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приятелев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Приятелев Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приятелев Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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