Евдокия Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Приятелев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Приятелев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Шамбарова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Приятелев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приятелев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Приятелев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно