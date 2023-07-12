Приятелев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПриятелев Иван Алексеевич

Приятелев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Приятелев Алексей Васильевич

Мать: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Приятелев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Назаровна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Шамбарова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приятелев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Назаровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close