Приятелев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Приятелев Алексей Васильевич
Мать: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Приятелев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Назаровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Шамбарова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приятелев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Назаровна
Смерть
Неизвестно