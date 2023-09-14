Соклакова (Тарасова) Оксана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соклакова (Тарасова) Оксана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1975

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1975

Отец: не указан

Мать: Тарасова Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
08.11.1999

Дочь: Соклакова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Соклаков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.2003

Сын: Соклаков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Соклаков Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соклаков Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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