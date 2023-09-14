Соклакова (Тарасова) Оксана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1975
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1975
Рождение ребёнка
08.11.1999
Дочь: Соклакова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Соклаков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.2003
Сын: Соклаков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Соклаков Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно