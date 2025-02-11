Крупский Игнатий Андреевич 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Крупский Игнатий Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1794

умер 1848

Отец
Крупский АндрейПо 1775 г.р.
Дети
(Kroupskaya) Елена Игнатьевна1833 г.р.
Крупский Александр Игнатьевич1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Крупский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупский Альфред Игнатьевич

Мать ребёнка: Крупская (Гончаревская) Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно

Admiral and Professor at Naval Academy

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глищинская (Крупская) Олимпиада

Мать ребёнка: Крупская (Гончаревская) Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно

Дворянин Волынской губернии

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Kroupskaya) Елена Игнатьевна

Мать ребёнка: Крупская (Гончаревская) Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1836

Сын: Крупский Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Крупская (Гончаревская) Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
03.04.1838 ст.

Сын: Крупский Константин Игнатьевич

Мать ребёнка: Крупская (Гончаревская) Мария Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
1839

Сын: Крупский Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Крупская (Гончаревская) Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1848

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