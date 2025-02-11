Крупский Игнатий Андреевич
мужской, родился 1794
умер 1848
ОтецКрупский АндрейПо 1775 г.р.
Дети
(Kroupskaya) Елена Игнатьевна1833 г.р.
Крупский Александр Игнатьевич1836 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Крупский Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупский Альфред Игнатьевич
Мать ребёнка: Крупская (Гончаревская) Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глищинская (Крупская) Олимпиада
Мать ребёнка: Крупская (Гончаревская) Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Kroupskaya) Елена Игнатьевна
Мать ребёнка: Крупская (Гончаревская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Крупский Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Крупская (Гончаревская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
03.04.1838 ст.
Сын: Крупский Константин Игнатьевич
Мать ребёнка: Крупская (Гончаревская) Мария Васильевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Крупский Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Крупская (Гончаревская) Мария Васильевна
Смерть
1848