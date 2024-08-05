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Савоскин Андриан Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савоскина Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савоскина Варвара Андриановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Савоскин Григорий Андрианович

Мать ребёнка: Савоскина Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Савоскина Евгения Андриановна

Мать ребёнка: Савоскина Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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