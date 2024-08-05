Савоскина Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Савоскин Григорий Андрианович
Отец ребёнка: Савоскин Андриан Павлович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Савоскина Евгения Андриановна
Отец ребёнка: Савоскин Андриан Павлович
Смерть
Неизвестно