Савоскина Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савоскина Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савоскин Андриан Павлович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Савоскин Григорий Андрианович

Отец ребёнка: Савоскин Андриан Павлович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Савоскина Евгения Андриановна

Отец ребёнка: Савоскин Андриан Павлович

Смерть
Неизвестно

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