Борисова Евдокия Панфиловна Васильева
женский, родилась 1875, Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецВасильев Панфил ВасильевичНеизвестно г.р.
МатьВасильева Татьяна ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Борисов Василий Евменьевич1876 г.р.
Дети
(Борисова) Ирина Васильевна06.04.1907 г.р.
(Борисова) Агафья Васильевна07.04.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
26.05.1895
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1907
Дочь: (Борисова) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Евменьевич
Рождение ребёнка
07.04.1907
Дочь: (Борисова) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Евменьевич
Смерть
Неизвестно