Борисова Евдокия Панфиловна Васильева 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Борисова Евдокия Панфиловна Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1875, Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Васильев Панфил ВасильевичНеизвестно г.р.
Мать
Васильева Татьяна ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Борисов Василий Евменьевич1876 г.р.
Дети
(Борисова) Ирина Васильевна06.04.1907 г.р.
(Борисова) Агафья Васильевна07.04.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Васильев Панфил Васильевич

Мать: Васильева Татьяна Ивановна

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
26.05.1895

Муж: Борисов Василий Евменьевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.04.1907

Дочь: (Борисова) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Евменьевич

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.04.1907

Дочь: (Борисова) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Евменьевич

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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