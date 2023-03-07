Васильев Панфил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Борисова Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Васильева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1878
Сын: Васильев Матвей Панфилович
Мать ребёнка: Васильева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно