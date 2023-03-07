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Васильев Панфил Васильевич

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Место рождения

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Борисова Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Васильева Татьяна Ивановна

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1878

Сын: Васильев Матвей Панфилович

Мать ребёнка: Васильева Татьяна Ивановна

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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