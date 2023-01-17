Борисов Василий Евменьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Василий Евменьевич

Борисов Василий Евменьевич

avatar

Место рождения

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Борисов Евмений Григорьевич

Мать: ?

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.05.1895

Жена: Борисова Евдокия Васильева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1907

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Васильева

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1907

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Васильева

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close