Борисов Василий Евменьевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Борисов Евмений Григорьевич
Мать: ?
Бракосочетание
26.05.1895
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1907
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
07.04.1907
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно