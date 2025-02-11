Борисов Евмений Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Борисов Евмений Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Борисов Василий Евменьевич1876 г.р.
Борисов Алексей Евменьевич1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1876

Сын: Борисов Василий Евменьевич

Мать ребёнка: ?

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1884

Сын: Борисов Алексей Евменьевич

Мать ребёнка: ?

Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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