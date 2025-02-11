Борисов Евмений Григорьевич
мужской, родился Неизвестно, Прасковьино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Борисов Василий Евменьевич1876 г.р.
Борисов Алексей Евменьевич1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Борисов Василий Евменьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1884
Сын: Борисов Алексей Евменьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно