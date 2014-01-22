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Бараусов Виталий Григорьевич

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Место рождения

Ленинградская обл., г. Волховстрой II

Дата рождения

09.01.1941

Дата смерти

22.01.2014

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1941

Отец: Бараусов Григорий Андреевич

Мать: Бараусова (Жмылева) Вера Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.05.1974

Сын: Бараусов Александр Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
22.01.2014
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

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