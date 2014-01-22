Бараусов Виталий Григорьевич
Место рожденияЛенинградская обл., г. Волховстрой II
Дата рождения09.01.1941
Дата смерти22.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1974
Сын: Бараусов Александр Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.01.2014
Похороны
Неизвестно