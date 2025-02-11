Архиреева (Вагина) Евдокия Васильевна 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Архиреева (Вагина) Евдокия Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1872, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Архиреев Илья Павлович1871 г.р.
Дети
(Архиреева) Анна Ильинична02.12.1891 г.р.
Архиреев Иван Ильич03.08.1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
07.01.1891

Муж: Архиреев Илья Павлович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
02.12.1891

Дочь: (Архиреева) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Архиреев Илья Павлович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
03.08.1893

Сын: Архиреев Иван Ильич

Отец ребёнка: Архиреев Илья Павлович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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