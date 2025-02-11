Архиреева (Вагина) Евдокия Васильевна
женский, родилась 1872, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Архиреев Илья Павлович1871 г.р.
Дети
(Архиреева) Анна Ильинична02.12.1891 г.р.
Архиреев Иван Ильич03.08.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1891
Рождение ребёнка
02.12.1891
Дочь: (Архиреева) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Архиреев Илья Павлович
Рождение ребёнка
03.08.1893
Сын: Архиреев Иван Ильич
Отец ребёнка: Архиреев Илья Павлович
Смерть
Неизвестно