Василькова (Бобылькова) Оксана Евгеньевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 06.05.1979
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.05.1979
Отец: Бобыльков Евгений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.2000
Дочь: Василькова Виктория Александровна
Отец ребёнка: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Перепечино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Перепечинское кладбище, участок 102 около дорожки