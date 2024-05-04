Василькова (Бобылькова) Оксана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василькова (Бобылькова) Оксана Евгеньевна

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Место рождения

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 06.05.1979

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.05.1979

Отец: Бобыльков Евгений

Мать: не указана

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
22.07.2000

Дочь: Василькова Виктория Александровна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Перепечино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Перепечинское кладбище, участок 102 около дорожки

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