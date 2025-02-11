Наумов-Жит/Д/Ков (Сызрань) Василий Никанорович 17.01.1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумов-Жит/Д/Ков (Сызрань) Василий Никанорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 17.01.1887

умер Неизвестно

Отец
Наумов-Жит/Д/Ков Никанор Александрович30.07.1855 г.р.
Мать
Наумова Вера ВасильевнаДо 1860 г.р.
Супруги
Наумова (Кудряшова) Дарья НикитичнаНеизвестно г.р.
Дети
Наумов Василий Васильевич05.08.1907 г.р.
(Наумова-Жит/Д/Кова) Александра Васильевна17.05.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1887

Отец: Наумов-Жит/Д/Ков Никанор Александрович

Мать: Наумова Вера Васильевна

Бракосочетание
07.02.1905

Жена: Наумова (Кудряшова) Дарья Никитична

Рождение ребёнка
05.08.1907

Сын: Наумов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Наумова (Кудряшова) Дарья Никитична

Рождение ребёнка
17.05.1909

Дочь: (Наумова-Жит/Д/Кова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Наумова (Кудряшова) Дарья Никитична

Смерть
Неизвестно

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