Наумов-Жит/Д/Ков (Сызрань) Василий Никанорович
мужской, родился 17.01.1887
умер Неизвестно
ОтецНаумов-Жит/Д/Ков Никанор Александрович30.07.1855 г.р.
МатьНаумова Вера ВасильевнаДо 1860 г.р.
Супруги
Наумова (Кудряшова) Дарья НикитичнаНеизвестно г.р.
Дети
Наумов Василий Васильевич05.08.1907 г.р.
(Наумова-Жит/Д/Кова) Александра Васильевна17.05.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1887
Бракосочетание
07.02.1905
Рождение ребёнка
05.08.1907
Сын: Наумов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Наумова (Кудряшова) Дарья Никитична
Рождение ребёнка
17.05.1909
Дочь: (Наумова-Жит/Д/Кова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Наумова (Кудряшова) Дарья Никитична
Смерть
Неизвестно