(Кудряшова) Дарья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.?.1905
Рождение ребёнка
05.08.1907
Сын: Наумов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков (сызрань) Василий Никанорович
Рождение ребёнка
17.05.1909
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков (сызрань) Василий Никанорович
Смерть
Неизвестно