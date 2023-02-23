(Кудряшова) Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кудряшова) Дарья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.?.1905

Муж: Наумов - Жит/д/ков (сызрань) Василий Никанорович

Рождение ребёнка
05.08.1907

Сын: Наумов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков (сызрань) Василий Никанорович

Рождение ребёнка
17.05.1909

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков (сызрань) Василий Никанорович

Смерть
Неизвестно
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