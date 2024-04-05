Brzostek-Bubrowiecka (Gałązka) Urszula
Место рожденияDybki/Poręba akt 90/1834
Дата рождения20.09.1834
Дата смерти11.11.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1834
Отец: Gałązka Mateusz
Dybki/Poręba akt 90/1834
Бракосочетание
09.03.1862
Муж: Brzostek Józef
Dybki/Poreba-Koceby akt 10/1862
Współmałżonek: Jan Bubrowiecki/Bobrowiecki
Рождение ребёнка
08.01.1863
Дочь: (Brzostek) Julianna
Отец ребёнка: Brzostek Józef
Grabownica/Ostrów Maz akt 5/1863
Рождение ребёнка
20.02.1864
Сын: Brzostek Grzegorz
Отец ребёнка: Brzostek Józef
Grabownica/Ostrów Maz akt 46/1864
Рождение ребёнка
30.09.1865
Сын: Brzostek Michał
Отец ребёнка: Brzostek Józef
Grabownica/Ostrów Maz akt 198/1865
Рождение ребёнка
29.12.1868
Дочь: (Brzostek) Marcjanna
Отец ребёнка: Brzostek Józef
Grabownica/Ostrów akt 5/227/1868
Бракосочетание
04.09.1879
Муж: Bubrowiecki Jan
Poręba Kocęby akt 34/1879
Akt 34
Смерть
11.11.1909
, Białe Błoto/Poręba akt 164/1909