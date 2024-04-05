Brzostek-Bubrowiecka (Gałązka) Urszula 20.09.1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Brzostek-Bubrowiecka (Gałązka) Urszula

Место рождения

Dybki/Poręba akt 90/1834

Дата рождения

20.09.1834

Дата смерти

11.11.1909

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Муж

1817 г.р.
1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1834

Отец: Gałązka Mateusz

Мать: Gałązka (Bembenek) Marianna

Dybki/Poręba akt 90/1834
Бракосочетание
09.03.1862

Муж: Brzostek Józef

Dybki/Poreba-Koceby akt 10/1862
Współmałżonek: Jan Bubrowiecki/Bobrowiecki
Рождение ребёнка
08.01.1863

Дочь: (Brzostek) Julianna

Отец ребёнка: Brzostek Józef

Grabownica/Ostrów Maz akt 5/1863
Рождение ребёнка
20.02.1864

Сын: Brzostek Grzegorz

Отец ребёнка: Brzostek Józef

Grabownica/Ostrów Maz akt 46/1864
Рождение ребёнка
30.09.1865

Сын: Brzostek Michał

Отец ребёнка: Brzostek Józef

Grabownica/Ostrów Maz akt 198/1865
Рождение ребёнка
29.12.1868

Дочь: (Brzostek) Marcjanna

Отец ребёнка: Brzostek Józef

Grabownica/Ostrów akt 5/227/1868
Бракосочетание
04.09.1879

Муж: Bubrowiecki Jan

Poręba Kocęby akt 34/1879
Akt 34
Смерть
11.11.1909
, Białe Błoto/Poręba akt 164/1909

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