Клинкович (Заблоцкая) Ольга Георгиевна
Место рождения
Дата рождения02.10.1950
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клинкович Валерий
Рождение ребёнка
26.12.1974
Сын: Клинкович Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Клинкович Валерий
Рождение ребёнка
09.01.1983
Дочь: Сапелкина (Клинкович) Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: Клинкович Валерий
Смерть
2018