Клинкович (Заблоцкая) Ольга Георгиевна 02.10.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клинкович (Заблоцкая) Ольга Георгиевна

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Место рождения

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

02.10.1950

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1950

Отец: Заблоцкий Георгий Николаевич

Мать: Заблоцкая (Рассомахина) Варвара Федоровна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинкович Валерий

Рождение ребёнка
26.12.1974

Сын: Клинкович Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Клинкович Валерий

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.01.1983

Дочь: Сапелкина (Клинкович) Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Клинкович Валерий

Смерть
2018
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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