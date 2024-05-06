Клинкович Валерий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Клинкович Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клинкович (Заблоцкая) Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
26.12.1974

Сын: Клинкович Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Клинкович (Заблоцкая) Ольга Георгиевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.01.1983

Дочь: Сапелкина (Клинкович) Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Клинкович (Заблоцкая) Ольга Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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