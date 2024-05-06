Клинкович Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1974
Сын: Клинкович Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Клинкович (Заблоцкая) Ольга Георгиевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.01.1983
Дочь: Сапелкина (Клинкович) Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Клинкович (Заблоцкая) Ольга Георгиевна
Смерть
Неизвестно