Алтый
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калтай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микай Караевич
Отец ребёнка: Карай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миклай Караевич
Отец ребёнка: Карай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микишка Караевич
Отец ребёнка: Карай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуматбаев Шуматбай Караевич
Отец ребёнка: Карай
Смерть
Неизвестно