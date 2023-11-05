Алтый — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтый

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калтай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микай Караевич

Отец ребёнка: Карай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миклай Караевич

Отец ребёнка: Карай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микишка Караевич

Отец ребёнка: Карай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуматбаев Шуматбай Караевич

Отец ребёнка: Карай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салим

Отец ребёнка: Карай

Смерть
Неизвестно
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