Карай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микай Караевич
Мать ребёнка: Алтый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миклай Караевич
Мать ребёнка: Алтый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микишка Караевич
Мать ребёнка: Алтый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуматбаев Шуматбай Караевич
Мать ребёнка: Алтый
Смерть
Неизвестно