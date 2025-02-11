Безпалов Василий Иванович 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Безпалов Василий Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1833, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 16.01.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Безпалов Иван Фёдоров1800 г.р.
Мать
Ефимия1800 г.р.
Супруги
Безпалова (Петрякова) Наталья Александрова1832 г.р.
Дети
Безпалов Иван Васильев1852 г.р.
Безпалов Степан Васильев1856 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Безпалов Иван Фёдоров

Мать: Ефимия

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безпалова (Петрякова) Наталья Александрова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Безпалов Иван Васильев

Мать ребёнка: Безпалова (Петрякова) Наталья Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Безпалов Степан Васильев

Мать ребёнка: Безпалова (Петрякова) Наталья Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.01.1868

Сын: Безпалов Игнат Васильев

Мать ребёнка: Безпалова (Петрякова) Наталья Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
16.01.1878
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Болезнь | От излишнего употребления вина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.