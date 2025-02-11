Безпалов Василий Иванович
мужской, родился 1833, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 16.01.1878, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецБезпалов Иван Фёдоров1800 г.р.
МатьЕфимия1800 г.р.
Супруги
Дети
Безпалов Иван Васильев1852 г.р.
Безпалов Степан Васильев1856 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Безпалов Иван Фёдоров
Мать: Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Безпалова (Петрякова) Наталья Александрова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Безпалова (Петрякова) Наталья Александрова
Рождение ребёнка
21.01.1868
Мать ребёнка: Безпалова (Петрякова) Наталья Александрова
Смерть
16.01.1878