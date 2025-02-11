Безпалов Иван Васильев
мужской, родился 1852, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБезпалов Василий Иванович1833 г.р.
МатьБезпалова (Петрякова) Наталья Александрова1832 г.р.
Дети
Безпалов Михаил Иванов03.07.1877 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1877
Мать ребёнка: Безпалова (Масикова) Вера Ефимова
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно