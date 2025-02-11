Безпалов Иван Васильев 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Безпалов Иван Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Безпалов Василий Иванович1833 г.р.
Мать
Безпалова (Петрякова) Наталья Александрова1832 г.р.
Дети
Безпалов Михаил Иванов03.07.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Безпалов Василий Иванович

Мать: Безпалова (Петрякова) Наталья Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.07.1877

Сын: Безпалов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Безпалова (Масикова) Вера Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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