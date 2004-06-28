Сальников Иван Васильевич
Место рожденияд./с. Сергеевка, Полетаевский/Полтавский район, Тамбовская область
Дата рождения29.12.1929
Дата смерти28.06.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1929
д./с. Сергеевка, Полетаевский/Полтавский район, Тамбовская область
Бракосочетание
14.05.1961
Жена: Сальникова Тамара
Смерть
28.06.2004
Москва, Люблинский ЗАГС