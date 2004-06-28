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Сальников Иван Васильевич

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Место рождения

д./с. Сергеевка, Полетаевский/Полтавский район, Тамбовская область

Дата рождения

29.12.1929

Дата смерти

28.06.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

д./с. Сергеевка, Полетаевский/Полтавский район, Тамбовская область
Бракосочетание
14.05.1961

Жена: Сальникова Тамара

Смерть
28.06.2004
Москва, Люблинский ЗАГС
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