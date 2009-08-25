Сальникова (Зубарева) Тамара
Место рожденияп. / д. Зубари, Русановский сельсовет, Халтуринского района, Кировской обасти
Дата рождения20.02.1931
Дата смерти25.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1931
Отец: Зубарев Алексей
Мать: Зубарева Анастасия
п. / д. Зубари, Русановский сельсовет, Халтуринского района, Кировской обасти
Бракосочетание
14.05.1961
Смерть
25.08.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Московская обл., Ногинский р-н, сельское поселение Аксено-Бутырское, дер. Тимохово, Богородское кладбище