Сальникова (Зубарева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова (Зубарева) Тамара

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Место рождения

п. / д. Зубари, Русановский сельсовет, Халтуринского района, Кировской обасти

Дата рождения

20.02.1931

Дата смерти

25.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1931

Отец: Зубарев Алексей

Мать: Зубарева Анастасия

п. / д. Зубари, Русановский сельсовет, Халтуринского района, Кировской обасти
Бракосочетание
14.05.1961

Муж: Сальников Иван Васильевич

Смерть
25.08.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Московская обл., Ногинский р-н, сельское поселение Аксено-Бутырское, дер. Тимохово, Богородское кладбище
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