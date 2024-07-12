Юрова Надежда Ивановна Около 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрова Надежда Ивановна

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юров Илья Степанович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Юров Козьма Ильич

Отец ребёнка: Юров Илья Степанович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Юров Данила Ильич

Отец ребёнка: Юров Илья Степанович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1858

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