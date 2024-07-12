Юрова Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юров Илья Степанович
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Юров Козьма Ильич
Отец ребёнка: Юров Илья Степанович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Юров Данила Ильич
Отец ребёнка: Юров Илья Степанович
Смерть
До 1858