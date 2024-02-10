Московец (Недилько) Ульяна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1902
Дата смерти1979
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1902
Отец: Недилько Данил
Мать: Недилько Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Московец София Павловна
Отец ребёнка: Московец Павел Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курипта София Павловна
Отец ребёнка: Московец Павел Давидович
Рождение ребёнка
22.10.1925
Отец ребёнка: Московец Павел Давидович
Смерть
1979