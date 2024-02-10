Московец (Недилько) Ульяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московец (Недилько) Ульяна Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1902

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1902

Отец: Недилько Данил

Мать: Недилько Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Московец София Павловна

Отец ребёнка: Московец Павел Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курипта София Павловна

Отец ребёнка: Московец Павел Давидович

Рождение ребёнка
22.10.1925

Сын: Московец Иван Павлович

Отец ребёнка: Московец Павел Давидович

Смерть
1979

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