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Московец Павел Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Давид Московец

Мать: Московец Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Московец София Павловна

Мать ребёнка: Московец (Недилько) Ульяна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курипта София Павловна

Мать ребёнка: Московец (Недилько) Ульяна Даниловна

Рождение ребёнка
22.10.1925

Сын: Московец Иван Павлович

Мать ребёнка: Московец (Недилько) Ульяна Даниловна

Смерть
1952

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