Московец Павел Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1952
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Давид Московец
Мать: Московец Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Московец София Павловна
Мать ребёнка: Московец (Недилько) Ульяна Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курипта София Павловна
Мать ребёнка: Московец (Недилько) Ульяна Даниловна
Рождение ребёнка
22.10.1925
Мать ребёнка: Московец (Недилько) Ульяна Даниловна
Смерть
1952