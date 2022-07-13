Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исаев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Андреева
Отец ребёнка: Исаев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Ефим Андреев
Отец ребёнка: Исаев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Фрол Андреев
Отец ребёнка: Исаев Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно