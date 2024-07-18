Васичева (Мокичева) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: Мокичева Мария Ильинична
Незаконнорожденная.
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Чуфарный Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Чуфарный (Васичев) Андрей Парменович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Чуфарный Александр Андреевич
Отец ребёнка: Чуфарный (Васичев) Андрей Парменович
Смерть
Неизвестно