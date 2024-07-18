Васичева (Мокичева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васичева (Мокичева) Екатерина Васильевна

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: Мокичева Мария Ильинична

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Незаконнорожденная.
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Муж: Чуфарный (Васичев) Андрей Парменович

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Чуфарный Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Чуфарный (Васичев) Андрей Парменович

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Чуфарный Александр Андреевич

Отец ребёнка: Чуфарный (Васичев) Андрей Парменович

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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