Мирианашвили Георгий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мирианашвили Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гасымова (Южакова) Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
02.07.1974

Дочь: Петрухина Юлия Георгиевна

Мать ребёнка: Гасымова (Южакова) Светлана Викторовна

Новоуткинск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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