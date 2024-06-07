Мирианашвили Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1974
Дочь: Петрухина Юлия Георгиевна
Мать ребёнка: Гасымова (Южакова) Светлана Викторовна
Новоуткинск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно