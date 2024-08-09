Монахова (Петухова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монахова (Петухова) Мария

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Место рождения

Ярославская область, д. Горохова

Дата рождения

28.07.1896

Дата смерти

20.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1896

Отец: не указан

Мать: (Петухова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Монахова) Фаина

Отец ребёнка: Монахов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монахов Григорий

Рождение ребёнка
29.07.1929

Сын: Монахов Серафим

Отец ребёнка: Монахов Григорий

Смерть
20.04.1971

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