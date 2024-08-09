Монахова (Петухова) Мария
Место рожденияЯрославская область, д. Горохова
Дата рождения28.07.1896
Дата смерти20.04.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1896
Отец: не указан
Мать: (Петухова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Монахова) Фаина
Отец ребёнка: Монахов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Монахов Григорий
Рождение ребёнка
29.07.1929
Сын: Монахов Серафим
Отец ребёнка: Монахов Григорий
Смерть
20.04.1971