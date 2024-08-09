Монахов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монахов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монахова (Петухова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Монахова) Фаина

Мать ребёнка: Монахова (Петухова) Мария

Рождение ребёнка
29.07.1929

Сын: Монахов Серафим

Мать ребёнка: Монахова (Петухова) Мария

Смерть
Неизвестно

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