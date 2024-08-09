Монахов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Монахова) Фаина
Мать ребёнка: Монахова (Петухова) Мария
Рождение ребёнка
29.07.1929
Сын: Монахов Серафим
Мать ребёнка: Монахова (Петухова) Мария
Смерть
Неизвестно