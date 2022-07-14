Соболева (Серова) Агрофена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Серова) Агрофена Петровна

Место рождения

Екимово, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Серов Петр Евгеньевич

Мать: Серова Прасковья Ефимовна

Екимово, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
07.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболев Василий Андреевич

Опарино, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
07.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболев Василий Андреевич

Опарино, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
1993
Мантурово, город Мантурово, Костромская область

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