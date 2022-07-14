Соболева (Серова) Агрофена Петровна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти1993
ПолЖенский
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Серов Петр Евгеньевич
Рождение ребёнка
07.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соболев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
07.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соболев Василий Андреевич
Смерть
1993
Мантурово, город Мантурово, Костромская область